تراند الفن: تجاوز خطير بسرعة جنونية لمركبة في “عقبة الباحة” كاد يؤدي إلى حادث مميت

صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” ،مقطع فيديو يظهر لحظة تجاوز خطير لمركبة تسير بسرعة جنونية في “عقبة الباحة”؛ الأمر الذي كاد يؤدي إلى حادث مميت.

ووثّقت كاميرا مراقبة مثبتة على إحدى المركبات، لحظة تجاوز قائد سيارة، في عقبة الباحة، والتي يمنع التجاوز فيها لخطورة الطريق.

وتمكن قائد المركبة المثبت عليها كاميرا المراقبة، من تفادي الاصطدام مع السيارة المتجاوزة، والابتعاد عنها في اللحظات الأخيرة حسبما أظهر مقطع الفيديو.

والجدير بالذكر أن التجاوز في المنعطفات والمرتفعات يعد مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبوها بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال.