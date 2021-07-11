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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت المرصد 15 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” ،مقطع فيديو يظهر لحظة تجاوز خطير لمركبة تسير بسرعة جنونية في “عقبة الباحة”؛ الأمر الذي كاد يؤدي إلى حادث مميت.
ووثّقت كاميرا مراقبة مثبتة على إحدى المركبات، لحظة تجاوز قائد سيارة، في عقبة الباحة، والتي يمنع التجاوز فيها لخطورة الطريق.
وتمكن قائد المركبة المثبت عليها كاميرا المراقبة، من تفادي الاصطدام مع السيارة المتجاوزة، والابتعاد عنها في اللحظات الأخيرة حسبما أظهر مقطع الفيديو.
والجدير بالذكر أن التجاوز في المنعطفات والمرتفعات يعد مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبوها بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تجاوز خطير بسرعة جنونية لمركبة في “عقبة الباحة” كاد يؤدي إلى حادث مميت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.