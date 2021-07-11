تراند الفن: يسرا تعبر عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة “الـ101 الأكثر تأثيرًا” في السينما العربية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - عبرت الفنانة يسرا عن سعادتها باختيارها ضمن قائمة الـ101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية، بجانب مجموعة من أهم صنّاع السينما في العالم العربي.

وكتبت يسرا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعدت باختياري ضمن قائمة الـ 101 الأكثر تأثيرًا في السينما العربية بجانب مجموعة من أهم صنّاع السينما في العالم العربي”.

وحرصت الفنانة يسرا على حضور عزاء السيدة جيهان السادات، أمس، وتحدثت عن الراحلة في تصريح خاص ل “القاهرة 24″، قائلة: “رحم الله روحًا جميلة صعدت إلى السماء.. تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته، خالص عزائي للأبناء والعائلة جميعًا”.

وسبق أن نشرت يسرا صورة جمعتهما بالراحلة، عبر حسابها بموقع “ تويتر”: وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله”، قدت مصر رمزًا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندًا لزوجها”.

وكشفت عن علاقة صداقة جمعتها بالراحلة إذ كتبت: “فقدت مصر رمزًا من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أما عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندًا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب”.

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