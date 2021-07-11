تراند الفن: أنغام تحيي حفلا غنائيا على مسرح “جدة سوبردوم”.. 24 يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - تُحيي المطربة أنغام، حفلًا بين جمهور المملكة العربية السعودية على مسرح جدة سوبردوم، وذلك فى يوم السبت 24 يوليو.

ونشرت أنغام بحسابها الشخصي على موقع “تويتر” بوستر الحفلة، وعلقت عليها: “أهلي وأحبابي جمهور المملكة العربية السعودية.. وحشتوني جدًا أسعد بلقائكم في جدة يوم السبت 24 /7…حفلات صيف جدة”.

وأحيت أنغام في الأيام الماضيةـ حفلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بحضور كامل العدد من جمهورها ووسط إجراءات احترازية.

وفوجئ الصحفيون والقنوات الفضائية بقرار منع دخول أي صحفي أو مصور أو أي كاميرا لحضور وتغطية حفل أنغام، ضمن برنامج الأوبرا الصيفية على المسرح المكشوف.

ومنع أمن الأوبرا الصحفيين والمصورين ومراسلي القنوات الفضائية من تغطية الحفل، مؤكدين أن ذلك بناءً على رغبة أنغام نفسها.

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