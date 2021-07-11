تراند الفن: “بالأحضان”.. أنتونيلا تستقبل ليونيل ميسي بعد عودته بطلًا لكوبا أمريكا (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 08:09 مساءً - استقبلت أنتونيلا روكوزو، زوجها نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، بالأحضان بعد وصوله بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية، متوجًا بكأس كوبا أمريكا الجنوبية على حساب البرازيل، حيث لم يلتقيا منذ 45 يومًا بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

وحصد ميسي قائد منتخب الأرجنتين، جائزتي أفضل لاعب وهداف بطولة كوبا أمريكا 2021، وذلك بعد التتويج باللقب عقب الفوز على البرازيل بهدف دون رد في ماراكانا.

ونشرت أنتونيلا صورة له في التتويج بكوبا أميركا على حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، وكتبت عليها “نحن أبطال، النصر للأرجنتين، إلى الأمام حبي، إلى الأمام، ما كنت تحلم به أعطاك إياه الله أخيرًا، كما تستحق، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك والاحتفال معًا”.

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