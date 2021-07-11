نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو السعودية على أضحية العيد بتخفيضات لولو ماركت lulu بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتيح لكم لولو هايبر ماركت السعودية حجز أضحية العيد حتى 4 أيام قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عروض لولو السعودية، بحيث يُمكنكم الحصول عليها في أول أيام العيد، بالإضافة إلى إمكانية حجزها بالوزن الذي تريدونه، فتتراوح أضحية العيد في لولو ماركت بين 12 كجم وحتى 25 كجم، كما يُمكنكم شراء اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة بأسعار لا مثيل لها في تخفيضات لولو الأسبوعية.

عروض لولو السعودية على أضحية العيد

بادروا بحجز أضحية العيد من لولو هايبر ماركت بأسعار تبدأ من 689 ريال سعودي وحتى 2200 ريال سعودي، وتتنوع أضاحي العيد في عروض لولو هايبر بحيث تشمل الخروف النعيمي، الجورجي، السواكني، الرفيدي، الأسباني، الروماني، البربري، بالإضافة إلى عرض خاص على خروف نعيمي كامل عضوي بأفضل سعر، ونقدم لكم كافة تفاصيل عروض أضحية العيد مع الأسعار فيما يلي.

خروف بربري، وزن من 12 حتى 16 كجم، بسعر 689 ريال سعودي.

خروف نعيمي، وزن من 18 حتى 23 كجم، بسعر 999 ريال سعودي.

خروف جورجي، وزن من 20 حتى 25 كجم، بسعر 1450 ريال سعودي.

خروف نعيمي عضوي، وزن من 19 حتى 26 كجم، بسعر 2200 ريال سعودي.

عروض لولو الأسبوعية

إلى جانب توافر أضحية العيد في لولو السعودية، فإن هايبر لولو يُقدم أيضًا نشرة عروض أسبوعية، بحيث تشمل كافة كل ما يحتاجه المنزل من مستلزمات، أدوات، أغذية، وتتضمن هذه النشرة أغذية طازجة مع تخفيضات كبرى على أسعار اللحوم مثل اللحم الضأن الذي يُستخدم في تحضير العديد من الأكلات مثل الكبسة السعودية، وكذلك الدواجن بأقوى التخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، ونتعرف في النقاط التالية على اللحوم المتوافرة مع أسعارها.

1 كجم من قطع لحم الضأن الأثيوبية، بسعر 39.90 ريال سعودي بدلًا من 46.90 ريال سعودي.

1 كجم من لحم عجل بدون عظم بسعر 48.90 ريال سعودي بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

تخفيضات لولو على الأسماك

تتميز الأسماك بكثرة فوائدها للجسم، بالإضافة إلى قلة الدهون الموجودة بها مقارنةً بالأغذية الأخرى وخصوصًا إذا تم تحضيرها من خلال الشوي بدلًا من القلي؛ تجنبًا لزيادة نسبة الدهون به، وإليكم تخفيضات لولو هايبر ماركت على سمك التونة، سمك ترفولي براها، سمك زبيدي، سمك صافي، طوال فترة خصومات عيد الأضحى 1442هـ.