نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض مكتبة جرير الأسبوعية على الهواتف الذكية، تقدم مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية باقة متنوعة من العروض على الهواتف بعدد كبير ومتنوع من أنواعها المتعددة الأيفون والسامسونج والهاواوي وشاومي وأوبو وريلمي.. إلخ. كما تقدم مكتبة جرير “jarir bookstore” فرص عديدة ومتميزة للمواطنين السعوديين وللمقيمين داخل المملكة لشراء أحدث الأجهزة التكنولوجيا وبأقل الأسعار داخل المملكة. أقوى عروض مكتبة جرير: احصل على عرض جرير على جهاز ابل أيفون 12 برو ماكس. يأتي الجهاز بمساحة تخزين عالية سعة 256 جيجابايت. لون الجهاز ازرق محيطي، الهاتف يأتي بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط من خلال التواصل مع المكتبة عبر حسابها على الإنترنت أو من خلال زيارة فروع المكتبة داخل المملكة. فعندما تقوم بدفع 227 ريال سعودي سيتم تسديد الأقساط على مده 36 شهراً. وفر 300 ريال سعودي عند شرائك الجهاز كاش ستحصل علية بسعر 4899 ريال سعودي بعد الخصم شامل الضريبة. أما سعر الجهاز قبل الخصم هو 5199 ريال سعودي. كما يأتي الجهاز بضمان عامان من أبل.

وفر 1450 عند شرائك جهاز سامسونج جالكسي نوت 20 الترا. يأتي الجهاز بسعة تخزين عالية 256 جيجابايت. الجهاز أسود اللون، يأتي الجهاز بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G. سعر الجهاز بعد الخصم 3699 ريال سعودي شامل الضريبة. والسعر قبل الخصم 5149 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على هذا المنتج بالأقساط فعندما تدفع 172 ريال سعودي سيتم تسديد القسط على فترة سداد 36 شهراً. كما يأتي الجهاز بفترة ضمان 24 شهر بضمان الوكيل. هذا الجهاز غير متوفر حالياً على الإنترنت فيجب عليك التأكد من وجودة في معارض جرير.

يمكنك الحصول على جهاز شاومي X3 NFC بوكو. مقدم من مكتبة جرير بسعر خيالي هو 1099 ريال سعودي شامل الضريبة، كما يأتي الهاتف بسعة 128 جيجابايت. اللون أزرق الكوبالت، الجهاز يأتي بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G. الهاتف بضمان الوكيل لفترة تصل إلى عامان من تاريخ الاستلام، ويمكنك طلب الجهاز عن طريق موقع جرير على الانترنت.

اطلب عبر موقع جرير على الانترنت هاتف آوبو A93. ووفر 200 ريال سعودي، هذا الجهاز يأتي بمساحة 128 جيجابايت. الهاتف يأتي باللون الأزرق السحري، الجيل الرابع بتكنولوجيا 4G. سعر الهاتف قبل الخصم هو 1199 ريال سعودي. أما سعر الجهاز بعد التخفيض هو 999 ريال سعودي شامل الضريبة. فترة ضمان الجهاز 24 شهر من الوكيل.

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