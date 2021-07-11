تراند الفن: إيطاليا تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 1391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن البلاد سجلت 7 وفيات في المدة نفسها، مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يسجل انخفاضًا طفيفًا عن اليوم السابق، الذي سجل 12 حالة وفاة، و1400 إصابة بكورونا.

وحسب أحدث الإحصائيات، فإن إيطاليا تأتي في المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا، بينما جاءت في المرتبة الثامنة من حيث الأعلى في وفيات فيروس كورونا.

وسجلت إيطاليا 127775 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، بالإضافة إلى 4.27 مليون حالة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ فيروس كورونا – باستثناء الموجودين في العناية المركزة – 1134 يوم الأحد، انخفاضًا من 1147 في اليوم السابق.

وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء نحو 143،332 اختبارًا لـ فيروس كورونا في اليوم الماضي.

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