تراند الفن: المنتخب الأولمبي يخوض مرانه بوجود ناصر ماهر وبيكهام (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - خاض اليوم المنتخب الوطني الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، مرانه الثالث في المعسكر المغلق على الملعب الفرعي باستاد القاهرة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشهر الجاري.

وانتظم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام في تدريبات اليوم ليصبح جميع اللاعبين موجودين 18 فردًا عدا 4 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر الذين ينضمون عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو الجاري.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالآتي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان “بيكهام” – أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي – إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

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