تراند الفن: هطول أمطار خفيفة وجريان السيول بجنوب الطائف (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو يظهر هطول أمطار خفيفة على جنوب محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ويوضح المقطع جريان السيول بقربة “بوا” الواقعة بجنوب المحافظة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران، عسير، الباحة ) كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

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