تراند الفن: الجاني رفض الدفع وباغته بضربة على رأسه.. تفاصيل مروعة بشأن مقتل عامل توصيل هندي في الكويت

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف تقرير لصحيفة ”القبس“ الكويتية، عن تفاصيل جريمة القتل المروعة التي وقعت في محافظة مبارك الكبير، وراح ضحيتها مقيم هندي يعمل في خدمة توصيل الطلبات، حيث لقي مصرعه أثناء إيصاله طلبا إلى منزل مواطن كويتي في منطقة أبو فطيرة.

أثار عنف وإصابة بليغة بالرأس

وعثر رجال الأمن عقب تلقيهم بلاغا على جثة المندوب الهندي داخل منزل المواطن وعليه آثار عنف وإصابة بليغة بالرأس، حيث دارت الشبهات حول ابن صاحب المنزل الذي تبين أنه من أرباب السوابق وقد توارى عن الأنظار.

وأوضح التقرير ”أن بداية الحادثة كانت بتوجه المجني عليه والذي يعمل في إحدى شركات الهواتف النقالة، إلى منزل المواطن لتوصيل جهاز سكوتر كهربائي قيمته 150 دينارا (500 دولار)، فرفض الجاني دفع قيمة الجهاز، وطلب منه الانصراف“.

مشادة كلامية

ووفق الصحيفة، دارت مشادة كلامية بين الجاني والمجني عليه الذي رفض الانصراف قبل الحصول على قيمة الجهاز، فباغته المتهم بضربه على رأسه بواسطة أداة حديدية أسقطته على الأرض مغشيا عليه وسط بركة من الدماء، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور متأثرا بالإصابة البليغة التي لحقت به.

وقال مصدر أمني للصحيفة: ”إن المجني عليه يُدعى (جوسي باشا شيخ) وهو من مواليد 1980، ويُعرف وسط زملائه بحسن السيرة والسلوك، وهو يعمل في الكويت منذ 9 أعوام“.

سوابق في المخدرات والاعتداء

وأوضح المصدر: ”بأن الجاني من أرباب السوابق في قضايا المخدرات والاعتداء بالضرب، وجرى تعميم بياناته على جميع النقاط الأمنية، تمهيدا لضبطه والتحقيق معه من أجل كشف ملابسات القضية“.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق النشطاء وسما حول حادثة قتل العامل، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات صارمة بحق الجاني، وتطبيق عقوبة الإعدام على المدانين بجرائم القتل لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم بحق الغير.