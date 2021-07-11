تراند الفن: نابولي يكشف دون قصد المفاوضات مع إيسكو عبر “تويتر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشف الحساب الرسمي لنادي نابولي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مفاوضاتهم مع الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بتغريدة غير عمدية وتم حذفها سريعًا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نابولي عبر “تويتر”: “إيسكو، البحث عبر جوجل”، وتم حذفها سريعًا بعد دقائق قليلة من نشرها.

ويحاول نادي ريال مدريد الإسباني، بيع إيسكو في الانتقالات الصيفية الجارية بعد تراجع أدائه مؤخرًا في المواسم الماضية، فضلًا عن رغبتهم في توفير المقابل المادي لضم كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأنهى ريال مدريد الموسم الأخير تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” برصيد 84 نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.