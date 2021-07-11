تراند الفن: إعلان جديد بشأن السماح بدخول المملكة عبر جسر الملك فهد لمن تلقى هذين النوعين من لقاحات كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت المرصد 3 زيارة

صحيفة المرصد : أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن صدور تحديثات من الجهات الصحية لدخول المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد بالسماح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات (ساينوفارم ، ساينوفاك). ولكن اشترطت الجهات الصحية تلقي جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية والموضحة سابقاً اضافة الى فحص pcr خلال ٧٢ ساعة. يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة 4 لقاحات وهي : لقاح فايزر-بايونتك – لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا – لقاح موديرنا – لقاح جونسون آند جونسون.

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