تراند الفن: أحمد يونس يوقع أعماله للمرة الثانية غدًا بمعرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - أعلن الكاتب والإعلامي أحمد يونس، عن حفل توقيع ثان بمعرض الكتاب، وذلك بعد حفل توقيع أقامه يوم الجمعة الماضي، وشهد تزاحمًا كبيرًا وطوابير من الشباب ظلت منتظرة حتى انتهاء اليوم في معرض الكتاب، مما جعله يقرر أن يحدد حفلًا آخر للتوقيع لمن لم يستطيعوا أخذ توقيع منه، ويوقع الكاتب في ذلك الحفل، “نادر فودة 6″ و”خبايا” و”العذراء والجحيم”، ويبدأ الكاتب في استقبال قراءه بدء من الساعة 12 ظهرًا، بمنطقة التوقيعات، بالفود كورت.

وكانت الهيئة المسؤولة عن تنظيم معرض الكتاب، قررت عودة حفلات التوقيع مرة أخرى لمعرض الكتاب، في أماكن مخصصة، بعدما مُنعت هذا العام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحد من انتشار فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.