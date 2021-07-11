فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها أثارت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجوء

في كندا، غضب الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما نشرته من صور وصفها

النشطاء بغير الأخلاقية، والتي ظهرت فيها أماكن حساسة من جسدها.

ونشرت رهف القنون

عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”،صور جميعها تستعرض

فيها أنوقتها بجسدها شبه العاري، والتي كان آخرها اليوم بصورة تستعرض فيها

مؤخرتها، وقبلها بصور تظهر أماكن حساسة في صدرها.

وأغلقت رهف خاصية التعليقات على الصورة، إلا أن الجمهور تداول

الصورة على مواقع التواصل الإجتماعي واعتبرها الكثيرون جرأة تستحق عليها الهجوم

والنقد، متسائلين عن نوع الحرية التي كانت تطلبها الفتاة السعودية عند هروبها من

بلدها، وأشار البعض إلى أنها كانت تبحث عن حرية الجسد وليس حرية العقل.

وكان صديق رهف القنون ووالده طفلتها ظهر في بث مباشر

يشكو فيه منها، بأنها تركت طفلتها وهربت من المنزل بعد انفصالهما، ما أثار الجدل

بشأن ما تقوم به من هجر طفلتها في هذا السن الصغير.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رهف القنون تثير الغضب بصور تُظهر أماكن حساسة في جسدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.