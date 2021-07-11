تراند الفن: لوك شو يُسجل الهدف الأول لإنجلترا في شباك إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - أحرز منتخب إنجلترا الهدف الأول في شباك إيطاليا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، على ملعب ويمبلي الدولي في إنجلترا، في نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وجاء هدف منتخب إنجلترا في شباك إيطاليا، عن طريق اللاعب لوك شو في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دي لورينزو، بونوتشي، كيليني، إيمرسون.

خط الوسط: باريلا، جورجينهو، فيراتي.

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلي، إنسيني.

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: لوك شو، ستونز، ماجواير، والكر.

خط الوسط: فيليبس، تريبي، رايس.

خط الهجوم: سترلينج، كين، ماونت.

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