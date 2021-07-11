تراند الفن: تحت مسمى “كلية البنات الأزهرية”.. إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمنطقة دار الرماد بالفيوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 09:09 مساءً - استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد بحر، نائب مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم وجامعة الأزهر.

وأبدى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، استعداد جامعة الأزهر لتقديم الدعم لجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن جامعة الأزهر تضع نصب أعينها خدمة المجتمع وتنمية البيئة جنبًا إلى جنب مع اهتمامها بالعملية التعليمية والبحث العلمي، لافتًا إلى أن فريق إيناكتس جامعة الأزهر أكد على ذلك من خلال تبنيه مشكلة بيئية بقرية شكشوك بمحافظة الفيوم، ووضع حلولا عملية لها وتوفير فرص عمل لأكثر من 800 أسرة من أسر القرية بعد أن كانوا مهددين بشبح البطالة، موضحًا أن هذا المشروع في مجال ريادة الأعمال حقق به فريق إيناكتس جامعة الأزهر الريادة فوزهم العالمي بالمركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال.

واستعرض اللقاء طرح ومناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء فرع لجامعة الأزهر الشريف على أرض محافظة الفيوم تحمل مسمى “كلية البنات الأزهرية” على قطعة أرض كائنة بمنطقة دار الرماد بمدينة الفيوم؛ من خلال إحلال وتجديد المبنى الحالي المخصص لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والعمل على إنشاء أقسام جديدة تتماشى مع البيئة المحيطة، وتخدم مجالات سوق العمل المختلفة، مثل: رياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد المنزلي، والدراسات الإنسانية، واللغات والترجمة وغيرها، وفقًا لاحتياجات المحافظة من هذه التخصصات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المتبادل مع مختلف الجهات؛ لدعم القطاعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تضافر جميع الجهود؛ للوصول إلى أفضل النتائج، لافتًا إلى أن التنسيق مع جامعة الأزهر في تنفيذ المبادرات التوعوية التي تهدف إلى نشر المنهج الوسطي للإسلام ومحاربة الفكر المتطرف، فضلًا عن القوافل الشاملة للقرى النائية في المجالات الطبية والتوعوية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بالفيوم سيكون إضافة للتعليم الأزهري بمحافظة الفيوم، فضلًا عن الدور المهم والحيوي في التخفيف عن الطالبات من مشقة السفر إلى القاهرة، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم جميع سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لفرع جامعة الأزهر حتى تستكمل إنشاءاتها، وتؤدي دورها في خدمة العملية التعليمية، ووجه المحافظ مسئولي الأزهر بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية والمخطط الزمني لتنفيذ كلية البنات الأزهرية بأقسامها المختلفة، وذلك بالتوازي مع إعداد الدراسات اللازمة للتخصصات العلمية الجديدة التي سيتم إضافتها، مؤكدًا على ضرورة أن تكون الأقسام الجديدة في تخصصات غير نمطية تتماشى مع سوق العمل.

ووجه الأنصاري رئيس مدينة الفيوم بتسهيل إجراءات الترخيص لإنشاء فرع الجامعة، والتنسيق لاستيفاء الأوراق المطلوبة للترخيص، مثمنًا دور الأزهر؛ المؤسسة الدينية الأقدم والأكبر على مستوى العالم في نشر مفاهيم الإسلام السمحة والتصدي للأفكار الهدامة، فضلًا عن رفع الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

وطالب بتنظيم قافلة شاملة من الأزهر الشريف لإحدى قرى المحافظة، تشمل: المجالات الطبية والبيطرية والاجتماعية والتوعوية، فضلًا عن مجالات محو الأمية، وتم الاتفاق على اختيار المحافظة لإحدى القرى وتحديد احتياجاتها من التخصصات الطبية والأدوية اللازمة، وإخطار الأزهر خلال هذا الأسبوع؛ لسرعة تنفيذ القافلة، كما أعلن المحافظ خلال اللقاء أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر؛ لسد العجز في التخصصات الطبية بالمستشفيات الحكومية.

كما تم استعراض جهود الأزهر الشريف خلال الفترة الماضية في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوعية الشباب المقبلين على الزواج بأهمية الزواج في تكوين الأسر المصرية، والبحث في أسباب الطلاق كوقاية استباقية؛ للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وفي نهاية اللقاء تبادل محافظ الفيوم، ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

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