نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 70% ولمدة أسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير السعودية في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات تجارية تسمى مكتبات جرير، هذه المكتبات التي توفر للشعب السعودي جميع احتياجات الدراسة بأقل الأسعار، حيث تعرض قسم خاص بالأدوات المكتبية والأدوات المدرسية وتوفر به كافة احتياجات الطلاب، وتعرضها بأسعار تناسب الجميع وأيضاً بأشكال وميزات متنوعة، تعرض هذه المكتبات أيضاً قسم خاص بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وتعرضها بمختلف ماركاتها وجميع أدواتها.
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبات جرير هي مكتبات تجارية وتوفر أيضاً في أقسامها قسم متنوع وتعرض في هذا القسم العديد من أشكال الأجهزة الكهربائية والالكترونيات وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، وفي هذا القسم تتوافر جميع الأسعار التي تناسب جميع العملاء، ويتم عرض الكثير من العروض وتوفر أيضاً هذه العروض على الموقع الإلكتروني الخاص بمكتبات جرير.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير على منتج مجدد درجة ب آبل آيفون 11 برو ماكس سعة 256 جيجا بايت 2679 ريال سعودي.
- خصومات جرير سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 256 جيجابايت 2699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جالكسي زد فولد تو سعة 256 جيجا بايت 6199 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير موتورولا جي 5 سعة 256 جيجابايت جرافيت اسود 4499 ريال سعودي.
- ساميه بلس جالكسي اس 21 سعة 256 جيجا بايت 3899 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا سعة 256 جيجابايت 3699 ريال سعودي.
عروض جرير اليوم
- تخفيضات جرير تيلو جامز لجيون فون دول سعة 256 جيجابايت أزرق 2999 ريال سعودي.
- خصومات جرير سامسونج جالكسي اس 20 اف اي سعة 128 جيجا بايت 2299 ريال سعودي.
- سامسونج جالكسي اس 20 اف اي أزرق اللون سعة 128 ريال سعودي.
- هواوي بي 40 برو بلس سعة 512 جيجا بايت أسود 4319 ريال سعودي.
- هواوي ميت 40 برو سعة 256 جيجابايت أسود 3699 ريال سعودي.
- آبل آيفون 12 ميني سعة 64 جيجا بايت أحمر 2999 ريال سعودي.
- موتورولا جي 30 سعة 128 جيجا بايت سماوي باستيل 699 ريال سعودي.
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