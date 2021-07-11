شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية، يقدم متجر اكسترا الكثير من العروض على المنتجات المختلفة والتي منها الهواتف الذكية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية كالميكروويف والغسالات والبوتاجازات وغير ذلك من الأجهزة، كما أن متجر اكسترا يقدم على هذه المنتجات عروضاً تصل إلى 50% وأينما كنت متواجد في مدن السعودية فتأكد أنك ستحصل على هذه العروض. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية 2021م: تخفيضات اكسترا تي سي ال، تلفزيون 55 بوصة وصل سعره إلى 1899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2399 ريال سعودي.

خصومات اكسترا شاشة كلاس برو 50 بوصة، فائق الوضوح وصل سعرها إلى 1599 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون 58 بوصة وصل سعرها إلى 1899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2499 ريال سعودي.

جري مكيف جداري 32200 وحدة، واي فاي، كومبريسور روتاري بارد وصل سعره إلى 4899 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6399 ريال سعودي.

بلغ سعر ال جي مكيف 18000 وحدة بارد إلى 2699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 4849 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على جري مكيف جداري 220000 وحدة واي فاي بارد وصل سعره إلى 3099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3899 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاير مكيف جداري، 18400 وحدة مع ايونيزر فلتر نانو اكوا بارد وصل سعره إلى 2199 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3199 ريال سعودي.

خصومات اكسترا جنرال مكيف شباك، 24200 وحدة بارد وصل سعره إلى 2599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3119 ريال سعودي.

كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم مانع تجمد باللون الابيض وصل سعره إلى 1999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2899 ريال سعودي.

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