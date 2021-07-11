فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - تمكن النادي الأهلي من الفوز على نادي مصر المقاصة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن مؤجلات مباريات الأهلي في الدوري المصري بنتيجة 4-1.

وسجل مصر المقاصة هدفه الأول عن طريق ضربة جزاء، بينما تمكن الأهلي من العودة للقاء وتسجيل نجم المارد الأحمر محمد شريف هاتريك ” 3 أهداف” في شباك مصر المقاصة، بينما سجل الهدف الرابع محمد مجدي قفشة من كورة ممتعة ضربها من منتصف الملعب مستغلًا تقدم حارس مرمى مصر المقاصة لتسكن في الشباك، وبهذا يرفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في الدوري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الأهلي يهزم مصر المقاصة بهاتريك «شريف» وضربة «قفشة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.