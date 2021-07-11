تراند الفن: رئيس وزراء بريطانيا يدعم المنتخب الإنجليزي في نهائي يورو 2020

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - دعم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، المنتخب الإنجليزي، في المباراة المقامة أمام منتخب إيطاليا ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتواجد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفقة الأمير ويليام دوق كامبريدج، لدعم منتخب إنجلترا في مقصورة معلب ويمبلي الذي يستضيف اللقاء المُرتقب.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على نظيره الدنماركي، بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وعلى الجانب الآخر، كان أقصى منتخب إيطاليا نظيره منتخب إسبانيا بعد التعادل الإيجابي (1-1) والوصول إلى ركلات الترجيح.

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