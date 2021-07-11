- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 30 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : قال رئيس الوزراء الهايتي المؤقت، كلود جوزيف، إن الرئيس الهايتي الراحل، جوفينيل مويس، تعرض للتعذيب قبل مقتله، وتعهد بتقديم مرتكبي الاغتيال إلى العدالة.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء، جوزيف، في مقابلة مع قناة “ABC News” الأمريكية: “جاء المرتزقة الى منزل الرئيس وعذبوه وقتلوه.. ولقد ألقينا القبض على حوالي 20 منهم، وهم محتجزون حاليا. ونعتقد، بل نعتقد بشدة، أنه سيتم إحلال العدالة للرئيس جوفينيل مويس”.
وأضاف جوزيف في مقابلة، يوم الجمعة، إن تركيزه الرئيسي حاليا يتمثل في تحقيق العدالة لعائلة مويس، منوها بأنه “صُدم” بطريقة اغتيال الرئيس مويس.
وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في هايتي، يوم الأربعاء الماضي، اقتحمت مجموعة مسلحة منزل الرئيس مويس وأطلقت النار وقتلت رئيس البلاد. وزعمت المجموعة خلال الهجوم أنها عناصر في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس وزراء هايتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل اغتيال رئيس البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.