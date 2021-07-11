تراند الفن: رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان يشيد بأداء نواب المحافظين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أشاد محمد كمال على مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأداء نُواب المُحافظين خلال اجتماعات اللجنة اليوم الأحد، لمُناقشة قانون تنمية المشروعات.

وأكد الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، في دعم وتشجيع الشباب علي إقامة المشروعات، وهو ما يساعد على توفير فُرص عمل للشباب والحد من البطالة، كما شدد على أهمية هذا القانون في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات (الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، وكفر الشيخ).

وقال الشيخ، في كلمته خلال الاجتماع: “نحن في المحافظات مُقتنعون جدا بأهمية تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبأهميته في دعم الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة، ودمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، من خلال منحها ترخيص مؤقت للعمل يصبح ترخيصًا نهائيا بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات، ليتم تقنين وتوفيق أوضاع هذه المشروعات”.

وتابع: “بدأنا في محافظة الدقهلية في تطبيق قانون تنمية المشروعات فور صدور اللائحة التنفيذية، وحتى الآن هناك 254 رخصة صدرت بالفعل”.

وأشار نائب محافظ الدقهلية، إلى ضرورة وجود مندوبين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في كل المحافظات، لعقد لقاءات مع الأجهزة التنفيذية في الوحدات المحلية المُختلفة، لشرح تفاصيل القانون وما يتضمنه من إجراءات وحوافز، وغيرها، والفرق بينه وبين قانون المحال العامة، لإزالة أي خلط في فهم وتطبيق القانونين.

في المقابل، شارك محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اجتماع اللجنة، حيث تحدّث عن ورش العمل التي تشكلت في مراكز المحافظة لتفعيل القانون، وأشار في كلمته إلى التخوفات لدى القطاع غير الرسمي، وعدم إدراكه بالحوافز المُتاحة بالقانون الجديد.

وأضاف موسى أن مُحافظ المنوفية، أصدر كتابًا دوريًا لكل الجهات، فيما تستمر أعمال المُتابعة بين المحافظة وجهاز المشروعات الصغيرة لحل أي إشكاليات قد تنتج.

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