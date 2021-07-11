تراند الفن: مصرع طالب صدمته سيارة بالمنيا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - لقيّ طالب مصرعه، مساء اليوم الأحد، بعد أن صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق العام “القاهرة – أسوان” بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مركز ملوي بالمنيا، بلاغًا بمصرع ماركو فيليب أنور رشدي 18 عامًا طالب بالمرحلة الثانوية ومقيم بقرية دير البرشا بشرق النيل، بعدما صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق العام مصر أسوان الزراعي.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية في مركز ملوي، تلقت اليوم الأحد، بلاغا بمصرع شعبان مصطفى علم الدين 33 عامًا، عامل، بعد أن صدمه قطار، أثناء عبوره مزلقان محطة سكة حديد قرية المعصرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.