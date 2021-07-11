تراند الفن: لوك شاو يستعيد رقمًا غائبًا منذ 55 عامًا بهدفه في إيطاليا

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - استعاد لوك شاو، ظهير منتخب إنجلترا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقمًا إيجابيًا غائبًا منذ عام 1966، وذلك بهدفه في منتخب إيطاليا خلال نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعتبر لوك شاو بعد هدفه في شباك دوناروما، هو أول لاعب يسجل لمنتخب إنجلترا في نهائي بطولة كبرى منذ 1966.

وتقدم منتخب إنجلترا في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول واللقاء على الآزوري بهدف بأقدام شاو، وتمريرة من كيران تريبير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.