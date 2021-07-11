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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أدمن 13 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : تعرَّضت منازل المواطنين في أحياء غرب العاصمة الرياض إلى هجوم من العقارب السامة نتيجة لتراكم مخلفات البناء والأنقاض في أرض فضاء تقع خلف وحدات سكنية ملاصقة لها.
بلاغ للأمانة
ونقلت “سبق” عن المواطن فهد حسين، قوله: “تقدمت ببلاغ للأمانة عن حي طويق – نمار، بعد أن أصبحت العقارب تقاسمني غرف منزلي مهددة بإلحاق الضرر بمن فيه، وذلك بتاريخ 3 يوليو الحالي ورقم 21458470 عن طريق الموقع لإزالة المخلفات”.
متابعة سير البلاغ
وأضاف “حسين”: “غير أنني وبعد متابعة سير البلاغ الذي يمرّ بعدة مراحل تفاجأت بتدوين عبارة تم التنفيذ، رغم أنه لم يحضر أحد للموقع لرفعها”، لافتًا إلى أنها لا تزال كما هي دون أي تدخل.
وأكد المواطن الشاكي، أنه “أصبحت العقارب، والتي اتخذت من هذه المخلفات مأوى لها، تشكل قلقًا كبيرًا، وخطرًا محدقًا على أسرتي والجيران من السكان”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عقارب سامة تهاجم منازل المواطنين غرب الرياض.. وأحد المشتكين يتفاجأ بأمر غريب بعد بلاغ إلكتروني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.