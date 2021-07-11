تراند الفن: بالتفاصيل.. اشتراطات جديدة بشأن دخول المملكة عبر جسر الملك فهد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأحد، صدور تحديثات من الجهات الصحية بشأن دخول المملكة عبر الجسر.

وقالت المؤسسة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التحديثات تسمح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات “سينوفارم” و”ساينوفاك” بالدخول، بشرط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، إضافة إلى إجراء فحص PCR خلال 72 ساعة.

وتابعت أنه يشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تحقق عددًا من المعايير منها:

• أن تتضمن اكتمال جرعات اللقاح

• ألا تقل المدة بين الجرعة الأخيرة والقدوم للمملكة عن 14 يومًا

• أن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم.

ولفتت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، إلى أن اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: “فايزر – بيونتيك” و”أكسفورد – أسترازينيكا” و”موديرنا” و”جونسون آند جونسون”.

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