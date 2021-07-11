تراند الفن: عثمان أبو لبن يكشف تفاصيل مسلسل “زغروطة”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 10:09 مساءً - كشف المخرج عثمان أبو لبن تفاصيل مسلسله الجديد بعنوان “زغروطة”، والذي يتولى إخراجه.

وقال عثمان أبو لبن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن خطة المشروعات السينمائية المقبلة لشركة “أد ديمينشن” وشركة “Benchmark”، إن المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية.

وأشار إلى أن المسلسل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة، وتنتهي كل حلقة بفرحة معينة.

كما كشف أبو لبن، موعد طرح فيلم “الكاهن”، والذي انتهى من تصويره مؤخرًا، ويشارك فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبد الوهاب ومحمود حميدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضه بعد عيد الأضحى.

وينتمي الفيلم لنوعية الأكشن والإثارة، ويناقش قضية جديدة على الدراما العربية، من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وسيشاركها البطولة كل من الفنان محمود حميدة وجمال سليمان وحسين فهمي وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

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