شوف عروض اكسترا اليوم لمدة 5 أيام تخفيضات تصل ل 60%

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية، متجر اكسترا من ضمن المتاجر التي تقوم بتقديم عروضاً تصل إلى 50% على جميع المنتجات سواء كان الهواتف المحمول أو الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغير ذلك، وجميع هذه العروض تكون متواجدة في جميع فروعها في مدن المملكة العربية السعودية وإليكم في هذا المقال العروض المقدمة من متجر اكسترا لمواطني السعودية. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية 2021م: عروض اكسترا اليوم هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون البنفسجي الفاتح وصل سعره إلى 2299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج نوت 20 ألترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأسود إلى 3699 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي إلى 725 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 849 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأحمر إلى 2299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على اتويلات اكسترا على هاتف هواوي نوفا 7 إس إي الجيل الخامس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 1349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

وصل سعر هاتف هواوي نوفا 7 الجيل الخامس بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأرجواني إلى 1649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1899 ريال سعودي.

هاتف هواوي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 711 ريال سعودي.

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