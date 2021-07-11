نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين الطازج 12 يوليو 2021 الموافق 2 ذو الحجة 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الترويجية من اسواق العثيم نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني. ونوفر لكم في هذا المقال عروض العثيم اليوم الأثنين الطازج 12 يوليو 2021. وهي عروض كل يوم أثنين التي توفرها منافذ وأسواق العثيم دائما في السعودية، وهي التي تضم الكثير من المنتجات الطازجة مثل الخضروات والجبن والفواكه.

عروض العثيم الاثنين الطازج

عروض العثيم الاثنين الطازج بها خصومات نصف السعر أي يمكنك الحصول على ضعف المنتج بسعر المنتج الأساسي وهي خصومات قوية. دائما ما تمثل أهمية كبيرة لدى الرجال والسيدات لذلك وفرناها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني لكي يستطيع الجميع الاستفادة والاستمتاع بها. ومن ضمن عروض العثيم الطازج الاثنين تخفيضات علي العنب الأبيض والذي يمكنك الحصول على العلبة منه بسعر 5.45 ريال وتضم عروض العثيم الكثير من المنتجات الاخري.

عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021

كيلو بصل أحمر من عروض العثيم الطازج بسعر 2.95 ريال.

تحتوي عروض العثيم ليوم الاثنين علي الكمثري الأفريقي بسعر 9.95 ريال.

توفر أسواق العثيم الطازج زود كرواسون بالزبدة 5 حبات بسعر 7.50 ريال.

عروض العثيم اليوم الاثنين 12 يوليو بها بطاطس طازجة الكيلو بسعر 1.95 ريال.

يمكنك شراء كيلو الجزر البلدي الطازج من العثيم بسعر 3.25 ريال.

تشمل عروض العثيم للطازج على لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 38.95 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين

عروض العثيم الطازج بها قهوة هرري عربي الكيلو بسعر 32.95 ريال.

يمكن لكل سيدة شراء فلفل اسود مطحون بسعر 32.95 ريال.

عروض الطازج العثيم بها كافة انواع البرتقال مثل برتقال ابو صرة بسعر 3.95 ريال للكيلو.

تشمل عروض العثيم اليوم الاثنين تفاح أخضر بسعر 6.75 ريال للكيلو.

عروض الاثنين العثيم بها ليمون اصفر طازج رائع بسعر 4.95 ريال للكيلو.

توفر أسواق العثيم السعودية رمان هندي لكافة محبيه بالسعودية بسعر 11.95 ريال.

يمكن لمحبي الاناناس الحصول على الحبة الواحدة بسعر 6.95 ريال.

هناك الكثير من العروض القوية التي توفرها العثيم اليوم الاثنين على الجبن بكافة انواعها. وبعض مستلزمات المنزل الأخري المميزة والهامة التي يبحث عنها الكثير. ويمكنك الاستمتاع بكافة هذة العروض لمدة يوم واحد فقط وهو اليوم الاثنين 12 يوليو 2021.