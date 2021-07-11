تراند الفن: مقيم إيطالي يصور فيديو من أمام برج الفيصلية ويعتقد أن ألوان علم عُمان هي لبلاده: “السعودية تشجع إيطاليا في نهائي اليورو”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة

صحيفة المرصد: وثق مقيم إيطالي مقطع فيديو من أمام برج الفيصلية في الرياض أثناء إضاءاته بألوان علم سلطنة عمان، ليعتقد أنها ألوان العلم الإيطالي؛ تشجيعًا لها في نهائي اليورو 2020. وقال المقيم الإيطالي: “مرحبًا لأهل السعودية الجميلين.. الليلة هي ليلة المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.. انظروا إلى هذا لابد وأن الشعب السعودي يشجع إيطاليا”. وأضاف المقيم الإيطالي: “انظروا إلى ألوان برج الفيصلية الأحمر والأبيض والأخضر.. هذا يعني أننا جميعا نشجع إيطاليا.. إيطاليا ستفوز”.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/إبرج-الفيصلية020.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.