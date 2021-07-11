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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - أدمن 56 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقيم إيطالي مقطع فيديو من أمام برج الفيصلية في الرياض أثناء إضاءاته بألوان علم سلطنة عمان، ليعتقد أنها ألوان العلم الإيطالي؛ تشجيعًا لها في نهائي اليورو 2020.
وقال المقيم الإيطالي: “مرحبًا لأهل السعودية الجميلين.. الليلة هي ليلة المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.. انظروا إلى هذا لابد وأن الشعب السعودي يشجع إيطاليا”.
وأضاف المقيم الإيطالي: “انظروا إلى ألوان برج الفيصلية الأحمر والأبيض والأخضر.. هذا يعني أننا جميعا نشجع إيطاليا.. إيطاليا ستفوز”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقيم إيطالي يصور فيديو من أمام برج الفيصلية ويعتقد أن ألوان علم عُمان هي لبلاده: “السعودية تشجع إيطاليا في نهائي اليورو” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.