تراند الفن: قمصان: الأهلي بذل جهدًا كبيرًا أمام المقاصة.. ونستعد بقوة لنهائي دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ18، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.

وقال قمصان إن لاعبي الأهلي بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، واستطاع الفريق الوصول إلى مرمى المقاصة، قبل احتساب ركلة جزاء لصالح المنافس، مؤكدًا أن ثقة الجهاز الفني كانت كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل برباعية أهداف.

وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي كان يسعى لتحقيق الفوز، وتقديم مستوى جيد خلال لقاء مصر المقاصة، قبل خوض تحد جديد، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجهًا الشكر لكل اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزًا خلال المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهلي سنحت له عدة فرص خلال اللقاء، واعتمد على الاختراق من عمق الملعب، واستغلال سرعات محمد شريف، بالإضافة إلى الكرات العرضية من أكرم توفيق وعلي معلول، مشيرًا إلى أن كرة القدم هي لعبة التفاصيل الصغيرة، التي يهتم بها الجهاز الفني من أجل تحقيق الانتصارات.

وأشاد مدرب الأهلي بمستوى محمد شريف، مؤكدًا أن تسجيله هدفين بالرأس في مرمى المقاصة، جاء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني لتطوير أداء كل اللاعبين، وهو أمر طبيعي، ويتم العمل به مع كل اللاعبين، لإيجاد الحلول الهجومية، من أجل تحقيق الانتصارات.

وأكد سامي قمصان أن مواجهة الأهلي لنظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، وقال إن الفريق الجنوب إفريقي منافس جيد والدليل وصوله للمباراة الختامية في بطولة بحجم دوري الأبطال، كما أنه يمتلك لاعبين جيدين للغاية، وأن هذا المفهوم تم التأكيد عليه مع اللاعبين من أجل خوض المباراة بمنتهى القوة، من أجل إسعاد جماهير الأهلي.

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