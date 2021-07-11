تراند الفن: قمصان: الأهلي بذل جهدًا كبيرًا أمام المقاصة.. ونستعد بقوة لنهائي دوري الأبطال

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - أعرب سامي قمصان، المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد الفوز على مصر المقاصة بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الجولة الـ18، ضمن مسابقة الدوري الممتاز.
وقال قمصان إن لاعبي الأهلي بذلوا قصارى جهدهم طوال المباراة، واستطاع الفريق الوصول إلى مرمى المقاصة، قبل احتساب ركلة جزاء لصالح المنافس، مؤكدًا أن ثقة الجهاز الفني كانت كبيرة في اللاعبين من أجل تحقيق الفوز، وهو ما تحقق بالفعل برباعية أهداف.
وأضاف أن الجهاز الفني للأهلي كان يسعى لتحقيق الفوز، وتقديم مستوى جيد خلال لقاء مصر المقاصة، قبل خوض تحد جديد، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، موجهًا الشكر لكل اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزًا خلال المباريات الأخيرة.
وأشار إلى أن الأهلي سنحت له عدة فرص خلال اللقاء، واعتمد على الاختراق من عمق الملعب، واستغلال سرعات محمد شريف، بالإضافة إلى الكرات العرضية من أكرم توفيق وعلي معلول، مشيرًا إلى أن كرة القدم هي لعبة التفاصيل الصغيرة، التي يهتم بها الجهاز الفني من أجل تحقيق الانتصارات.
وأشاد مدرب الأهلي بمستوى محمد شريف، مؤكدًا أن تسجيله هدفين بالرأس في مرمى المقاصة، جاء في ظل الاهتمام الكبير من جانب الجهاز الفني لتطوير أداء كل اللاعبين، وهو أمر طبيعي، ويتم العمل به مع كل اللاعبين، لإيجاد الحلول الهجومية، من أجل تحقيق الانتصارات.
وأكد سامي قمصان أن مواجهة الأهلي لنظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية، وقال إن الفريق الجنوب إفريقي منافس جيد والدليل وصوله للمباراة الختامية في بطولة بحجم دوري الأبطال، كما أنه يمتلك لاعبين جيدين للغاية، وأن هذا المفهوم تم التأكيد عليه مع اللاعبين من أجل خوض المباراة بمنتهى القوة، من أجل إسعاد جماهير الأهلي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: قمصان: الأهلي بذل جهدًا كبيرًا أمام المقاصة.. ونستعد بقوة لنهائي دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.