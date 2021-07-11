تراند الفن: مصرع طفل رضيع وإصابة والدته بحادث تصادم سيارة في الخانكة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - لقي طفل مصرعه وأصيبت والدته، إثر تصادم سيارة بهما بسب السرعة الزائدة، بمنطقة القلج دائرة مركز الخانكة، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، بالتصريح بدفن جثة الطفل.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة الخانكة، بمصرع الطفل ويدعي “ياسر. ث”، 6 أشهر، وإصابة والدته “آية. ع”، 23 عامًا، إثر تصادم سيارة بهما بسب السرعة الزائدة بمنطقة القلج دائرة المركز.

وبفحص السيارة، تبين أنها دون لوحات معدنية، وتم التحفظ على السائق ويُدعى “ا. ا”، 42 عامًا، وتم نقل المُتوفي والمصاب للمستشفى، وأمرت النيابة العامة بقرارها السابق.

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