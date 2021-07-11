تراند الفن: وزير الإنتاج الحربي يشارك في اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - شارك اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، في اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الدور المحوري الذي تقدمه مصانع الإنتاج الحربي في خدمة القوات المسلحة المصرية والمواطنين.

وثمن وزير الدولة للإنتاج الحربي الدور المحوري الذى تقدمه وزارة الإنتاج الحربي في التنمية ونجاحها في تلبية احتياجات الدولة في مختلف المجالات وبأعلى جودة تنافس إنتاج دول أجنبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تعديل قانون العقوبات في شأن مواجهة التحرش.

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