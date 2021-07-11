تراند الفن: «متحدث الصحة» تُوقف المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا.. لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، سيتوقف المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن المؤتمر الصحفي الذي يتناول مستجدات الجائحة في المملكة، سيعود بعد عيد الأضحى.

وكان العبدالعالي قد شدد خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، على ضرورة التقيد بالاحترازات خلال موسم عيد الأضحى لتفادي ارتفاع عدد الإصابات خلال الفترة المقبلة.

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