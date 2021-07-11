فنون - كتب امير التهامي في الأحد 11 يوليو 2021 11:09 مساءً - صحيفة المرصد : تعرض سلمان الفرج، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، لإصابة قوية خلال مشاركته في المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي مع نظيره الروماني، مساء السبت، في معسكر الفريق الإعدادي استعدادا لخوض منافسات أولمبياد طوكيو. وظهر الفرج في فيديو متداول وهو يمسك بقدمه اليسرى ويبدو أنها كانت تنزف، نتيجة سقوطه على قطعة حديد كانت داخل الملعب. وكتب الفرج بعد المباراة مطمئنا الجمهور عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“: ”الحمدلله يارب، اليوم كانت بتروح رجلي لكن ربي ستر. الحمد لله يارب“. ولم يكشف الجهاز الطبي أو الفني للمنتخب السعودي الأولمبي حتى الآن عن مدى قوة إصابة سلمان الفرج ومدة غيابه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “اليوم كانت بتروح رجلي” .. شاهد: إصابة قوية لسلمان الفرج بعد سقوطه على قطعة حديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.