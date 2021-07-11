شوف عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021 مهرجان الطازج

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عمر شويل - جدة نوفر لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عروض العثيم الاثنين 12 يوليو 2021 مهرجان الطازج. وهي عروض اليوم الواحد فقط من أسواق العثيم. وتتوفر هذه العروض في كافة منافذ وفروع العثيم التي يمكن للجميع الذهاب إليها والاستفادة من أقوي نسبة خصم تقدمها عروض العثيم اليوم الاثنين.

عروض العثيم الاثنين

عروض العثيم الاثنين بها الكثير من المنتجات الطازجة المميزة مثل الكلمنتينا التي يمكنك الحصول عليها بسعر 5.75 ريال. وتضم عروض العثيم ليوم الاثنين خصومات علي شبيهه جبن فيتا بالفلفل الأخضر بسعر 21.80 ريال للكيلو. ولبنة فيرست تشويز بسعر 15.50 ريال للكيلو، و 41.95 ريال للعلبة كاملة. ويمكنك شراء شبيهة قشطة الطيب الطازجة بسعر 17.95 ريال للكيلو. وشبيهة جبن الزهار دبل حبة البركة بسعر 21.80 ريال لـ 1 كيلو.

عروض العثيم ليوم الاثنين

عروض العثيم اليوم الاثنين تضم العديد من الأجهزة الكهربائية والأساسية في المنزل. مثل خلاط بانيكس الحبة الواحدة بسعر 59 ريال. ولمحبي الزيتون يمكنك شراء زيتون أكورسا أسود بسعر 21.80 ريال لـ 1 كيلو مع كيلو اضافي مجانا. وتوفر أسواق عبدالله العثيم اليوم خس الايس بيرج بسعر 7.95 ريال للكيلو. وقرع امريكي بسعر 5.75 ريال. وتشمل العروض على تمر عجوة المدينة 1 كجم بسعر 29.95 ريال. وملفوف احمر الذي تبحث عنه الكثير من السيدات بسعر 7.45 ريال.

عروض العثيم ليوم الاثنين

عروض العثيم ليوم الاثنين بها عروض على الباذنجان الأسود الرومي بسعر 4.95 ريال للكيلو. وبعض الأدوات المنزلية المتوفرة هي مقلاة هومر كهربائية بسعر 99 ريال. وقدر ضغط السيف المونيوم 15 لتر بسعر 109 ريال. ويمكن لمحبي التمر الفاخر شراء تمر نبوت سيف فاخر مكبوس الحبة بسعر 12.95 ريال.

عروض العثيم السعودية اليوم بها فول سوري حب الكيلو بسعر 9.50 ريال. وزود شابورة بزبدة وسمسم وحبة بركة بسعر 7.50 ريال. وتشمل العروض خصومات علي هيل زدني 250 جم بسعر 29.95 ريال. ويمكن لمحبي الحلويات شراء كيكة الغابة السوداء صغير بسعر 14.95 ريال. وزود شابورة بزبدة وحبة بركة قطع بسعر 7.50 ريال.