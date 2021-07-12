تراند الفن: «الحج والعمرة» توضح ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال حجاج هذا العام.. إنفوجراف

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أوضحت وزارة الحج والعمرة، ملامح الخطة التشغيلية لاستقبال الحجاج في مراكز الاستقبال لموسم حج هذا العام 1442 هـ بمكة المكرمة.

وأبانت في “إنفوجراف” على حسابها بموقع “تويتر” أنه سيتم استقبال الحجاج في مراكز : “النوارية، والزايدي، والشرائع، والهدا، وذلك قبل توجه ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

ويبدأ الاستقبال في هذه المراكز يومي 7 و8 ذي الحجة، حيث يبلغ حجاج هذا العام 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من المملكة، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.