تراند الفن: شاهد: حليمة بولند تفاجئ متابعيها بظهور جديد بـ”الحجاب”.. وهكذا بدت ملامحها

صحيفة المرصد : فاجأت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، متابعيها على تطبيق “سناب شات” بظهور جديد وهي ترتدي الحجاب، وسط تغيير كبير في ملامحها وشكلها.

ونشرت “بولند” على حسابها في “سناب شات” صورًا لها وهي ترتدي الحجاب، وسط تساؤلات من متابعيها ما إذا كانت خضعت لعمليات تجميل بسبب تغير ملامحها.

وظهرت حليمة بولند في الصور بوجه منتفخ وكذلك شفاة منتفخة، فيما أكد العديد من المعلقين أن ملامحها تغيرت وشكلها، لا سيما في الحجاب.



