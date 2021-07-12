تراند الفن: افتتاح “ليلتكم سعيدة” على المسرح القومي بالعتبة (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - افتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني، مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي “ليلتكم سعيدة” عن قصة “مطربة الكورس” لأنطون تشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين منهم الفنان أحمد صيام، دكتورة رانيا فتح الله، الفنان محسن منصور، وغيرهم، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث يستمر العرض إلى 18 من شهر يوليو الجاري في تمام الثامنة مساء.

جدير بالذكر أن عرض “ليلتكم سعيدة” تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة “اضحك – فكر – اعرف”، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح لتقديم 10 مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف، في إطار مبادرة “خليك في البيت – المسرح بين إيديك”، والتي قدمتها وزارة الثقافة المصرية لتقديم المنتج الثقافي على قناة وزارة الثقافة على موقع YouTube، حيث كان العرض من أعلى العروض مشاهدة على قناة وزارة الثقافة المصرية.

“ليلتكم سعيدة” من بطولة محمد علي رزق، مريم السكري، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة وإخراج خالد جلال.

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