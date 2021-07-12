تراند الفن: محافظ أسيوط يشهد حفل تدشين وتكريس كنيسة القديسين بطرس وبولس للأقباط الكاثوليك

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء الأحد، حفل تدشين وتكريس كنيسة القديسين العظيمين بطرس وبولس هامتي الرسل بمدينة أسيوط الجديدة والتابعة لمطرانية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

حضر الحفل الأنبا كيرلس وليم، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، العميد أركان حرب إيهاب مبروك، مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، المهندس على نائب رئيس الجهاز، ولفيف من الآباء الفرنسيسكان والراهبات وشعب الإيبارشية.

بدأت الاحتفالية بإقامة الصلوات بمشاركة الأنبا كيرلس وليم، والأنبا دانيال لطفى، وأباء الكنيسة، ثم كلمة الأنبا كيرلس وليم التي رحّب فيها بجميع الحضور الذين شاركوا في حفل التدشين والتكريس، مُوجهًا تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمجهوداته وإنجازاته في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مُجتمعات عمرانية جديدة من خلال التوسع في إقامة المدن الجديدة بجميع المحافظات وفتح مجالات التنمية في كافة القطاعات لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعيًا كافة المواطنين وشعب الكنيسة للمحبة والتسامح والتكاتف للحفاظ على مقدسات وطننا الغالي مصر لاستكمال مسيرة التنمية.

كما وجّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال مُكالمة هاتفية مع الدكتور محمد عبد المالك، ونيافة الأنبا كيرلس وليم، تحية إعزاز وتقدير لمحافظ أسيوط ولمطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وجميع الحضور بمناسبة الاحتفال، داعيًا الجميع بنشر رسالة الحب والتسامح والأخوة الإنسانية تفعيلًا لوثيقة الاخوة الانسانية التي وقعّها مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، والتي تُشكل الوثيقة الأهم في تاريخ العلاقة بين الأزهر الشريف والفاتيكان.

وهنأ محافظ أسيوط، خلال كلمته، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك وجميع الحضور بمناسبة تدشين وتكريس الكنيسة بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تُعتبر منبرًا لنشر رسالة التسامح والسلام والمحبة بين المواطنين، وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية، لافتا إلى أن “وثيقة الأخوة الإنسانية” تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية ونشر المحبة والمودة بين البشر وقيم ‏التسامح والسلام، والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم، والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎، مشيرا إلى أن ما يحدث على أرض الواقع في مصر، يُجسد رمزًا لصورة الإخوة الإنسانية بمظاهر التآخي بين أطياف المجتمع المصري، وهو ما نراه جليًا من إنجازات لخدمة المجتمع بصفة عامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.