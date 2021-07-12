تراند الفن: غزل المحلة يتنازل عن حكم حبس إمام عاشور

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - تنازل نادي غزل المحلة عن حكم حبس إمام عاشور، لاعبه السابق ولاعب الزمالك الحالي، في الجلسة التي أقيمت اليوم.

وكانت الشئون القانونية بنادي غزل المحلة، قد نجحت في الحصول على حكم قضائي بسجن إمام عاشور لمدة عام، وذلك بسبب تأخر اللاعب في سداد آخر قسط من صفقة انتقاله لفريق الأبيض وقيمته 500 ألف جنيه.

وتم الاتفاق مع الزمالك على حصول المحلة على شيك قابل للصرف الفوري بقيمة 500 ألف جنيه لدى اللاعب مقابل التنازل عن الحكم، مع التفاوض على طريقة سداد الـ600 ألف المستحقة المتبقية على الزمالك.

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