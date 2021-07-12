فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - ظهرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في فيديو عبر

مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترتدي الحجاب وظهرت بملامح مختلفة تماماً بالنسبة للجمهور

الذي اعتبر ان شكلها تغيّر كثيرا بعد هذا التعديل، واصبح شكلها صادمًا للجميع.

ولم يكن الغريب ارتداء حليمة بولند- دائمة إثارة الجدل- ارتدائها

الحجاب فقط بل خضوعها المستمر لعمليات التجميل والحقن والفيلر فأشار متابعيها ان الموضوع

أصبح مبالغ به خصوصاً بعد ان قامت بتحديد وجهها بشكل مبالغ فيه ونفخ شفتيها مع الاشارة

انها جميلة في الاصل وليست بحاجة الى كل هذه التعديلات التي تقوم بها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حليمة بولند تظهر بالحجاب بشكل صادم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.