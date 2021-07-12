فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة كبيرة من الطائرات الإنجليزية بالتحليق في سماء لندن، قبل نهائي يورو 2020، والذي يجمع بين منتخب إنجلترا وضيفه الإيطالي. ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام سرب من الطائرات الإنجليزية بالتحليق بطريقة محددة لكتابة عبارة ” its coming home”، والتي تعني باللغة العربية “عائدة للمنزل”. ويتقدم المنتخب الإنجليزي، بهدف دون رد، على مضيفة الإيطالي، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن نهائي يورو 2020، والذي يقام على ملعب ويمبلي، في العاصمة لندن. والجدير بالذكر أن عبارة ” its coming home “، لها قصة قديمة وبالتحديد 1996 عندما استضافت إنجلترا بطولة اليورو بعد غياب 30 عاما على استضافة بطولة كبرى، ووقتها غنى الثنائي ديفيد باديل وفرانك سكينر، أغنية “الأسود الثلاثة” والتي تضمنت هذا الهتاف، الذي أصبح الأشهر حتى الآن. وعبارة ” its coming home”، الواردة في الأغنية لها معنيين، الأول هو استضافة إنجلترا لحدث كبير مجددًا، والثاني هو أن في 1996 كانت قد مر 30 عاما على بطولة الإنجليز الكبرى الوحيدة وهي كأس العالم 1966.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سرب طائرات على شكل “its coming home” فوق ملعب مباراة إنجلترا وإيطاليا.. تعرف على معناها وتاريخها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.