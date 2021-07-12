نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تجهيز ألوان صبغة الشعر طبيعية في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجهيز ألوان صبغة الشعر طبيعية في المنزل، تحب الكثير من الفتيات إلى تغيير مظهرها بشكل دائم وتحاول استخدام أفضل أنواع الصبغات، ولكنها دوما تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل للشعر عند صبغة وبالتالي يمكنك استخدام بعض المكونات الطبيعية التي سوف تجدينها في المنزل دون أن تتسبب في حدوث أي آثار سلبية على الشعر عند استخدامها.

طريقه صبغ الشعر

يمكنك صبغه الشعر بلون البنجر من خلال تقطيع جذر الشمندر إلى قطعة مناسبة وتقومي بخلطها مع ملعقة من عسل النحل ونضيف عليها ملعقة من زيت جوز الهند، وبعد ذلك يتم حفظها في برطمان وتترك لمده 60 دقيقة بعد ذلك على شعرك ثم اشطفيه بالماء والبلسم الخفيف وسوف تظهر النتيجة عند استخدام هذه الطريقة حيث من المعروف أن الشمندر له لون قوي ومميز ويجعل الشعر صحي ولامع.

طريقه عمل الشعر بصبغ الطعام

يتم تجهيز نصف كوب من البلسم ويتم خلطة مع تلوين وتقلب المكونات مع بعضها، حيث يساعد على تنعيم الشعر خاصة أن صبغ الطعام لا يحتوي على المواد الكيميائية التي تتسبب في التأثير على الشعر اضافة الصبغة على الشعر وتلوينة ويترك لمدة 25 دقيقة على الأقل ثم يشطف بالماء الفاتر.

القهوة الرمادي لتلوين الشعر

تعتبر القهوة من المنشطات الطبيعية التي تقوم بتنشيط خلايا الشعر وتعمل على تغيير لون الشعر إلى اللون الغامق وبالتالي يمكن تفتيح الشعر بخطوات سهلة حيث يتم وضع نصف كوب لون الاسبريسو وخلطة مع كوب بلسم ثم نضع عليه ملعقة من القهوة.

خطوات صبغ الشعر بالكركم

يعتبر الشعر البنى المحمر من الألوان الجذابة حيث يمكن صبغة في المنزل مثل خلط نصف كوب من البلسم ونصف كوب من القرفة ثم وضعه على الشعر ويترك لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك الشطف بالماء والشامبو الخفيف.