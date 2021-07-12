نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض مطعم الطازج السعودية يوليو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم الآن أجدد عروض مطعم الطازج السعودية والتي بدأت من أمس بمفاجئات ووجبات جديدة على كيف كيفك بتوابل ولمسات الطازج الرائعة والمقرمشة ووجبات للأطفال والعائلة، نقدم لكم ألذ المأكولات والوجبات الطازجة السريعة والصحية مع تقديم الفروج المشوي على الفحم لا تفوت عليك الفرصة واستمتع الآن بمذاق من نوع آخر مع وجبات الطازج مع أسعار وعروض ذهبية، لمعرفة المزيد عن العروض والخصومات في السعودية زوروا موقعنا.

أجدد عروض مطعم الطازج السعودية

استمتع الآن بسعر مثالي مع وجبة الأطفال الجديدة والشهية المكونة من كرسبي هوت دوغ+ باكيت بطاطس+ بيبسي بسعر لا يصدق 15 ريال سعودي.

كما يوفر عرض خاص لأصحاب المذاق الخاص مع تشكن تشيزي فرايز مع صوص خاص من الطازج بسعر 10 ريال سعودي.

استمتع أيضًا بعروض الصيف من الطازج على الصوصات المختلفة لوجبة ولا أروع العرض يشمل كلاً من:

صوص الكوكتيل.

هوني ماسترد.

صوص الباربكيو

تشيزي

ثوم حار

طحينة

ثوم

أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على السندوتشات

يوفر مطعم الطازج وجبة جديدة ” تجي قرررمشة ” والمكونة من قطع الناجتس المقرمشة واللذيذة+ بطاطس+ 3 صوص باربكيو/ طحينة/ تشيزي بسعر 24 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على وجبة كرسبي رول الجديدة المكونة من كرسبي رول الحار+ باكيت بطاطس+ بيبسي بسعر 20 ريال سعودي.

كما يوفر وجبة البرجر العربي الجديدة المكونة من سندوتش البرجر بالعيش العربي من الطازج+ باكيت بطاطس+ بيبسي.

أجدد عروض مطعم الطازج اليوم على وجبات الأرز

وجبة كبسة مع البيبسي الرائعة بسعر 26 ريال سعودي تكفي فردين.

كما يوفر عرض على وجبة الدجاج مع الأرز+ بيبسي بسعر 24 ريال سعودي.

مندي الطازج بسعر 27 ريال سعودي.

كما يوفر عرض على كبسة الأرز الحار+ بيبسي بسعر 27 ريال سعودي.

عروض الطازج على المقبلات

يطرح الطازج بعض المقبلات الجديدة لعشاقه ويوفر عليها سعر مميز وبذلك ستحصل على ألذ وجبة وبأقل سعر

تشيزي فرايز الشهية بسعر 10 ريال سعودي فقط.

تشكن فرايز بسعر 6 ريال سعودي.

استمتع الآن مع وجبات الطازج اللذيذة مع الكثير من العروض التي يوفرها أسبوعيًا أو شهريًا، يمكنكم الآن الحصول على وجبتك المفضلة والمميزة من الطازج مع أسرع خدمة توصيل.

كل ما عليك فعله تحديد موقعك وسنتمكن من الوصول إليك في أي مكان بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني.