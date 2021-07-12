تراند الفن: استجواب العاملين وتفريغ كاميرات مصحة علاج إدمان هرب منها شقيق الفنان رامي صبري قبل وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - فتحت جهات التحقيق تحقيقات موسعة حول واقعة هروب وغرق كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، في ترعة المريوطية، والذي لقى مصرعه غرقًا عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين.

وبدأت جهات التحقيق في استجواب العاملين بالمصحة، وتفريغ كاميرات المراقبة حول كيفية هروب كريم صبري، وكيفية قفزه في ترعة المريوطية وإجراءات السلامة والأمان في المصحة، التي أوضحت مصادر أنها غير مرخصة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة.

وأفادت التحريات الأولية أن الغريق يدعى كريم صبري، وأن أسرته أودعته أمس في مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة البدرشين، وهي عبارة عن فيلا خاصة لها سور ملاصق لترعة المريوطية.

وتابعت التحريات أن المتوفى قفز من أعلى سور المصحة لرفضه العلاج، ولقي مصرعه في ترعة المريوطية.

التفاصيل بدأت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن يفيد بهروب شاب من مصحة علاج الإدمان وقفزه في ترعة المريوطية بالبدرشين، وغرقه.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وتم إخطار أسرته، وأفادت التحريات بأن المتوفى مدمن، وتم إدخاله مصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين.

حُرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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