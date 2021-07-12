تراند الفن: رفضا الزواج.. شاهد: قصة مواطن وشقيقته في القصيم عالجا والدتهما “الصماء” من الاكتئاب بطريقة مختلفة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - صحيفة المرصد : تمكن مواطن وشقيقته في القصيم من علاج والدتهما “الصماء” من مرض الاكتئاب بطريقة مختلفة، عبر فتح مشروع لها وهي عربة “فود ترك” أطلقوا عليه “شاورما أميمتي”.

وبحسب تقرير مصور لبرنامج “mbc في أسبوع”؛ فإن الشاب ماجد (31 عامًا) وشقيقته منيرة (27 عامًا) يرفضان الزواج في سبيل الجلوس مع والدتهما طيلة اليوم.

وقالت الأم: إنها “عانت من أمراض نفسية وهموم كثيرة، وانحصرت علاقاتها على أبنائها، لتعلمهم صناعة الشاورما، والتي أصبحت أساسًا لمشروعهم، مشيرة إلى أنهما كرسا حياتهما للاعتناء بها، ويرفضان الزواج من أجلها.

بدوره، قال الابن “ماجد”: “فراشي بجوار فراشها ولا أشعر بالراحة إلا عندما أضع رأسي بجوار قدمها، وعندما هجرها الأقربون لها بسبب ما تعانيه بسبب الصمم، كنا لها وشقيقتي منيرة الأب والأم والاخوة والأبناء والأسرة وكل شيء”.

وأكد الشاب “ماجد” أن والدته هي كل شيء في حياته ولا يتخذ أي قرار أو يقدم على أي أمر إلا بعد استشارتها ورضاها وقال “كأني طفل صغير بين يديها وأنا سعيد جدًا”.

من جانبها، ذكرت “منيرة” أنها كانت تحرص على التواجد مع والدتها في المناسبات الاجتماعية، لكسر الحواجز الاجتماعية التي تعانيها، مشيرةً إلى أنها فضلت البقاء معها عن الخروج مع صديقاتها والجلوس معهن.



