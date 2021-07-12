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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : دون سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق، مساء اليوم الأحد، كلمات بخط يده لدى زيارته مركز الإثراء المعرفي في مدينة نيوم، بصحبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكتب السلطان هيثم بن طارق: “لقد سررنا كثيرًا بزيارة مركز إثراء المعرفي بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”.
وأضاف: “وقد اطلعنا في هذا المركز بمعية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد على مستقبل هذه المدينة الواعدة والمشاريع الاقتصادية والإستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع بمشيئة الله تعالى”.
وختم سلطان عمان: “راجين أن تكلل الجهود بالتوفيق والسداد لتحقيق ما تصبوا إليه القيادة في المملكة لإنشاء هذه المدينة التي بعون الله سيكون لها مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مخطط لها”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكلمات التي دونها سلطان عمان بخط يده بعد زيارته لمركز إثراء المعرفي في نيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.