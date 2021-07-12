تراند الفن: “وكيل الطرق والنقل بالقليوبية”: رصف عدد من شوارع المحافظة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 01:10 صباحاً - تفقدت المهندسة حنان جمال إبراهيم، وكيل وزارة الطرق والنقل بالقليوبية، أعمال الرصف بعدد من الشوارع بنطاق مدن الخانكة وشبين القناطر وقها وبنها بالمحافظة.

وأوضحت وكيلة النقل، أنه تم رصف شارع معسكر قوات الأمن، ومُتابعة تشغيل طبقة أساس بشارع سرياقوس بالخانكة، ورصف طريق كفر الجزار – ورورة بمدينة بنها، وأعمال النظافة، ورش طبقة “mco” بشوارع قرية ميت العطار، ورصف طريق ميت العطار- طحلة ببنها، كما تم الانتهاء من أعمال بلاط إنترلوك وأعمال الطبقة الرابطة أمام مصنع الأغذية بمدينة قها، وتم رصف شارع عزبة الخضرة بشبين القناطر.

وأكدت وكيلة الوزارة، استمرار مُتابعة خطة الرصف بالشوارع على مُستوى المحافظة بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وذلك لتطوير وإعادة تأهيل الطرق بالمدن.

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