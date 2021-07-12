تراند الفن: بيرنارديسكي يتحدث عن التتويج بيورو 2020 على حساب إنجلترا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 12 يوليو 2021 02:10 صباحاً - تحدث فيديريكو بيرنارديسكي، لاعب منتخب إيطاليا، عن الفوز بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات تليفزيونية: “نحن نستحق كل هذا.. شخصيا، لقد عانيت كثيرا، لم يكن الموسم سهلا بالنسبة لي”.

وتابع: “عندما تلعب مثل هذا الموسم، تتعقد الأمور أحيانًا، لكنني أعرف طريقة واحدة فقط، العمل والشمر عن سواعدكم، حتى عندما لا تسير الأمور على ما يرام”.

وأكمل: “بفضل زملائي في الفريق، والموظفين، وكل من آمن بي… نحن في قمة أوروبا، ولم يكن من الممكن أن أحصل على أجر أفضل، لم نخاف أبدًا من عدم القيام بذلك، منذ الدقيقة الثانية نؤمن به دائمًا”.

وانتهت المباراة التي جمعت بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا بفوز الأول ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020”.

وتمكن منتخب إيطاليا من تسجيل ثلاثة ركلات جزاء مقابل ركلتين لصالح إنجلترا.

وبهذه النتيجة يحسم منتخب إيطاليا فوزه بشكل رسمي ببطولة يورو 2020 للمرة الثانية في تاريخه.

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